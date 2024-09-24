«Нам без этого не выбраться»: Останина призвала кабмин выделить средства на охрану школ Росгвардией
Депутат Останина: Охраной школ должна заниматься Росгвардия
Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с Life.ru сообщила, что будет настаивать, чтобы при рассмотрении бюджета на 2025 год были выделены деньги на охрану школ Росгвардией. Так она прокомментировала недавние ЧП, когда дети нападали на одноклассников с молотками.
Останина заявила, что охраной школ должна заниматься Росгвардия. Видео © Life.ru
«Без того, чтобы охраной школ занимались профессиональные сотрудники, Росгвардия, нам просто не выбраться. 74 миллиарда требуется ежегодно. Понимаете, жизни детей, мне кажется, трудно оценивать в деньгах, поэтому будем настаивать на том, что при внесении бюджета правительство выделило эти средства», — сказала Останина, уточнив, что соответствующая поправка будет внесена на рассмотрение.
Депутат подчеркнула, что соцсети сегодня играют огромную роль в воспитании детей. В связи с этим она считает необходимым подключить блогеров, которые пользуются авторитетом у подростков, к профилактике безопасности. Это, по мнению Останиной, поможет снизить риски трагических инцидентов.
Напомним, 23 сентября в Иркутской области 13-летний мальчик напал с молотком на одноклассников в школе. В результате пострадало шесть человек. Похожий инцидент произошёл 16 сентября в челябинской школе. Тогда школьник с ножом, молотком и муляжом пистолета напал на учебное заведение. Травмы получили четверо детей и учительница. У двух девочек расколот череп.
Life.ru