«Нам без этого не выбраться»: Останина призвала кабмин выделить средства на охрану школ Росгвардией

Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с Life.ru сообщила, что будет настаивать, чтобы при рассмотрении бюджета на 2025 год были выделены деньги на охрану школ Росгвардией. Так она прокомментировала недавние ЧП, когда дети нападали на одноклассников с молотками.

Останина заявила, что охраной школ должна заниматься Росгвардия. Видео © Life.ru

«Без того, чтобы охраной школ занимались профессиональные сотрудники, Росгвардия, нам просто не выбраться. 74 миллиарда требуется ежегодно. Понимаете, жизни детей, мне кажется, трудно оценивать в деньгах, поэтому будем настаивать на том, что при внесении бюджета правительство выделило эти средства», — сказала Останина, уточнив, что соответствующая поправка будет внесена на рассмотрение.