Напавшего на одноклассников с молотком в Балаганске привезли в больницу Иркутска

Подростка, напавшего накануне на одноклассников перед уроком физкультуры в Балаганске Иркутской области, положили в больницу. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, у школьника лёгкая травма, которую он нанёс себе сам.