Напавшего на одноклассников с молотком в Балаганске привезли в больницу Иркутска
Подростка, напавшего накануне на одноклассников перед уроком физкультуры в Балаганске Иркутской области, положили в больницу. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, у школьника лёгкая травма, которую он нанёс себе сам.
«Доставили в Иркутск [в больницу] его», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, накануне сообщалось, что иркутские врачи должны определить вменяемость напавшего на одноклассников школьника. Предварительно, он понимал, что делает, но точный вердикт остаётся за специалистами.
Напомним, 23 сентября, 13-летний Артём Б. пронёс в школу три молотка и напал на одноклассников в раздевалке. Всего пострадало шесть человек. По нашим данным, он заранее планировал нападение. Задержать школьника смог учитель физкультуры. Возбуждено уголовное дело. Известно, что нападавший был замкнутым и увлекался японской культурой.
Life.ru