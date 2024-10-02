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2 октября, 11:09

Эксперты опровергли применение ВС РФ ОДАБ-9000 по укрепрайону ВСУ в Волчанске

Российские военные ударили по укрепрайону ВСУ в городе Волчанске Харьковской области. В Сети появились предположения о том, что мощная атака была произведена с помощью ОДАБ-9000. На самом деле наши парни сбросили ОДАБ-1500. Одно из видео опубликовал Telegram «Военный обозреватель».

Момент удара ОДАБ-1500 попал на камеру. Видео © Telegram / «Военный обозреватель»

«Эффект «ядерного взрыва», — отмечается в публикации.

На кадрах видно момент прилёта мощной бомбы, последующий взрыв и поднимающееся в небо огромное облако густого дыма.

Полуторатонный ОДАБ эффектно влетел в пункт дислокации ВСУ под Купянском, это попало на видео
Полуторатонный ОДАБ эффектно влетел в пункт дислокации ВСУ под Купянском, это попало на видео

Ранее Life.ru рассказал о том, что армия России уничтожила командный пункт ВСУ у границы Курской области. В этом им помогла авиабомба ФАБ. В атаке приняли участие бойцы тактической группы спецназа «Ахмат». Произошло прямое и точное попадание.

Обложка ©

Telegram / «Военный обозреватель»

Наталья Афонина
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