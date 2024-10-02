Эксперты опровергли применение ВС РФ ОДАБ-9000 по укрепрайону ВСУ в Волчанске
Российские военные ударили по укрепрайону ВСУ в городе Волчанске Харьковской области. В Сети появились предположения о том, что мощная атака была произведена с помощью ОДАБ-9000. На самом деле наши парни сбросили ОДАБ-1500. Одно из видео опубликовал Telegram «Военный обозреватель».
Момент удара ОДАБ-1500 попал на камеру. Видео © Telegram / «Военный обозреватель»
«Эффект «ядерного взрыва», — отмечается в публикации.
На кадрах видно момент прилёта мощной бомбы, последующий взрыв и поднимающееся в небо огромное облако густого дыма.
Ранее Life.ru рассказал о том, что армия России уничтожила командный пункт ВСУ у границы Курской области. В этом им помогла авиабомба ФАБ. В атаке приняли участие бойцы тактической группы спецназа «Ахмат». Произошло прямое и точное попадание.
Telegram / «Военный обозреватель»