Эксперты опровергли применение ВС РФ ОДАБ-9000 по укрепрайону ВСУ в Волчанске

Российские военные ударили по укрепрайону ВСУ в городе Волчанске Харьковской области. В Сети появились предположения о том, что мощная атака была произведена с помощью ОДАБ-9000. На самом деле наши парни сбросили ОДАБ-1500. Одно из видео опубликовал Telegram «Военный обозреватель».