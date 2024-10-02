«Пьяная» походка оказалась симптомом склероза и опухолей мозга

Изменения в походке могут указывать на нарушения в работе мозга. Например, если человек еле поднимает ноги и шаркает по земле, то у него может быть паркинсонизм — патологическое состояние, связанное с непроизвольным дрожанием конечностей и головы, постоянным мышечным гипертонусом. Об этом рассказал врач-травматолог-ортопед Роман Шохирев в беседе с «Газетой.ru».

Распознать паркинсоническую походку можно по нескольким признакам. Пациент, как правило, ходит с горбленной спиной, его ноги находятся в полусогнутом состоянии, а руки — в согнутом. При этом можно заметить тремор конечностей при расслаблении.

«Движение больной начинает, наклонившись вперёд, он словно падает и пытается идти вперёд, чтобы этого не произошло. Во время ходьбы человек делает семенящие шаги, издающие шаркающий звук», — рассказал врач.

Неуверенная «пьяная» походка с широко расставленными ногами может наблюдаться при поражении мозжечка. Среди причин может быть рассеянный склероз, алкоголизм, опухоли мозга и другие патологии, добавил медик.