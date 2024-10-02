В России появится понятие «студенческая семья»

В российском правовом поле появится новый термин «студенческая семья». Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации. Там отметили, что изменения внесут в Федеральный закон «О молодёжной политике в РФ».

«Документ, устанавливающий определение «студенческая семья», внесли сенаторы Инна Святенко, Елена Перминова, Александр Варфоломеев, Анастасия Жукова, Наталия Косихина, Юлия Лазуткина, Андрей Чернышев и депутаты Государственной Думы», — уточнили в СФ.

Такое юридическое закрепление позволит государству более точно и целенаправленно поддерживать молодые пары, которые получают высшее образование в очной или очно-заочной форме. Как подчеркнула сенатор Инна Святенко, институт студенческой семьи является одним из важнейших факторов демографического развития в России.