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2 октября, 11:40

В России появится понятие «студенческая семья»

В Госдуму внесли проект о закреплении понятия «студенческая семья»

В российском правовом поле появится новый термин «студенческая семья». Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации. Там отметили, что изменения внесут в Федеральный закон «О молодёжной политике в РФ».

«Документ, устанавливающий определение «студенческая семья», внесли сенаторы Инна Святенко, Елена Перминова, Александр Варфоломеев, Анастасия Жукова, Наталия Косихина, Юлия Лазуткина, Андрей Чернышев и депутаты Государственной Думы», — уточнили в СФ.

Такое юридическое закрепление позволит государству более точно и целенаправленно поддерживать молодые пары, которые получают высшее образование в очной или очно-заочной форме. Как подчеркнула сенатор Инна Святенко, институт студенческой семьи является одним из важнейших факторов демографического развития в России.

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Ранее Life.ru сообщал, что с октября 2024 многодетные семьи получили возможность подтвердить свой статус в упрощённом порядке — с помощью предъявления QR-кода на «Госуслугах». Документ с кодом будет отражаться в разделе «Семья и дети» в личном кабинете членов семьи на портале.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Александра Мышляева
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