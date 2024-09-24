Потом будет поздно: Россиянам объяснили, кого будут штрафовать за пропаганду чайлдфри и чем она опасна
Волынец: Не все люди без детей получат штраф за пропаганду чайлдфри
Законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду чайлдфри, предполагает штраф не для всех бездетных граждан, объяснила уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По её словам, наказание должно быть предусмотрено для людей, которые занимаются дискриминацией семей с детьми или сравнениями в пользу тех, кто отказался от деторождения.
«Всё, что является пропагандой именно бездетного образа жизни по сознательному убеждению, а не по состоянию здоровья, и является пропагандой чайлдфри», — уточнила эксперт.
Собеседница «Царьграда» также подчеркнула, что идеология чайлдфри сегодня является угрозой для национальной безопасности России с точки зрения демографии. Печальнее всего, как считает детский омбудсмен, что молодые люди воспринимают пропаганду за чистую монету, а в более зрелом возрасте, когда решают родить детей, у них могут возникнуть биологические проблемы.
Напомним, Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри, однако документ отправлен на доработку. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что штраф за пропаганду чайлдфри дойдёт до пяти миллионов рублей.
Life.ru