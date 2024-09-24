Потом будет поздно: Россиянам объяснили, кого будут штрафовать за пропаганду чайлдфри и чем она опасна

Законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду чайлдфри, предполагает штраф не для всех бездетных граждан, объяснила уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По её словам, наказание должно быть предусмотрено для людей, которые занимаются дискриминацией семей с детьми или сравнениями в пользу тех, кто отказался от деторождения.

«Всё, что является пропагандой именно бездетного образа жизни по сознательному убеждению, а не по состоянию здоровья, и является пропагандой чайлдфри», — уточнила эксперт.