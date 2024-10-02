Полицейские установили личность омички, выгуливавшей ребёнка на поводке
Полицейские выяснили личность жительницы Омска, которая стала героем скандального видео, после того, как выгуляла своего ребёнка на поводке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
«Личность омички установлена, семья проверена — характеризуется как благополучная, на учётах в органах внутренних дел не состоит», — цитирует комментарий ведомства РИА «Новости». Полиция продолжает разбираться в ситуации.
Напомним, вчера в соцсетях появилось видео из Омска, на котором запечатлена женщина, выгуливающая ребёнка на поводке, пока их собака свободно резвилась рядом. Изначально сообщалось, что так мама обращалась со своей дочкой, но судя по комментарию полиции, ребёнок оказался мальчиком.