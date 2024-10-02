Полицейские установили личность омички, выгуливавшей ребёнка на поводке

Полицейские выяснили личность жительницы Омска, которая стала героем скандального видео, после того, как выгуляла своего ребёнка на поводке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Личность омички установлена, семья проверена — характеризуется как благополучная, на учётах в органах внутренних дел не состоит», — цитирует комментарий ведомства РИА «Новости». Полиция продолжает разбираться в ситуации.