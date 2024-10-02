Церковь и психолог сделали примерившей гроб Лолите назидание о смерти после «телепохорон» В РПЦ назвали творческим упадком телешоу, где Лолита легла в гроб ради смеха 2 октября, 13:04 Лолита в гробу во время шоу. Обложка © VK / Прощай, легенда

Шоу «Прощай, легенда», в котором звёзды ложатся в гроб и шутят о смерти, является доказательством творческого упадка в современном мире. Об этом рассказал Life.ru председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя выпуск, в котором певица Лолита разыграла собственные похороны.

То видео, которое мне удалось увидеть, вызывает вопросы не с точки зрения гроба на сцене. Матерщина и пошлятина, которые, вероятно, должны считаться юмором по замыслу создателей шоу, увы, свидетельствуют о творческом упадке Вахтанг Кипшидзе председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

Кипшидзе напомнил, что при приближении настоящей смерти мало кто начинает смеяться и шутить, что особенно касается тех, кто занимаются не просвещением людей, а их развращением. По словам клинического психолога Станислава Самбурского, идея лечь в гроб ради шутки — совсем не новая. Гроботерапией занимаются люди, которые хотят перейти на новый уровень медитации и глубокого расслабления. Зачастую этот способ отлично помогает выплеснуть накопившиеся эмоции и стресс, добавил Самбурский.

«В медицинских образовательных учреждениях гроботерапия иногда используется, чтобы помочь студентам понять и принять концепцию смерти, а также прийти к более спокойному отношению к жизни и смерти», — отметил он.

Сейчас создатели телешоу стали укладывать в гроб знаменитостей и делать это основой юмористических программ. Хотя актёрское поверье о том, что нельзя играть смерть, всё ещё не забыто, но мало кто из полузабытых певцов, таких как Лолита, откажется из-за этого от дополнительного эфира на телевидении, полагает Самбурский.

По его мнению, гроботерапия может быть полезна, но такую практику лучше проводить после консультации с психологом. Например, если человек погряз в делах и ему требуется Digital Detox, то почему бы и не полежать в тишине в гробу. Психолог подчеркнул, что никогда не назначит подобный способ снятия стресса, если у человека есть страх ограниченного пространства, так как результатом станет ухудшение самочувствия. Так, начнутся проблемы с сердцебиением, нервозность и даже возможен понос на фоне сильнейшего испуга в гробу.

Сегодня многие надеются на волшебство, и гроботерапия выглядит очередной заманчивой волшебной таблеткой. Люди ложатся в деревянный ящик в надежде, что за короткий период они смогут скинуть все накопленные переживания и за один раз исправить свою жизнь Станислав Самбурский клинический психолог

По его словам, гроботерапия не имеет научного обоснования и рисков тут гораздо больше, чем предполагаемого эффекта. Психолог посоветовал избавляться от стресса традиционными способами, в том числе проработав проблему с психиатром. Что касается Лолиты, то он обратил внимание на отзывы зрителей. Многие осудили шоу, так как большинство из нас вообще не хотят обсуждать смерть и тем более видеть своего кумира в гробу, потому что это навевает тревожные мысли и о собственной судьбе.

Самбурский не считает, что гроботерапию нужно вот так выносить «на сцену» и делать из этого повод для смеха, потому что в любой культуре мира подобное можно расценить как неуважение к умершим. Психолог убеждён, что такие шоу могут расшатать психику чувствительных граждан и вызвать негативные мысли. «Так не шутят, это нарушение социальных норм», — подчеркнул эксперт.

Оценить эмоции Лолиты через телеэкран сложно, поскольку она является профессиональной артисткой, продолжил психолог. Участие даже в самых трэшовых шоу является для неё частью профессии, хотя, возможно, она думала о преодолении страха смерти, согласившись участвовать в проекте, поделился мнением Самбурский. А, вероятно, что певица как раз хотела хайпануть и вызвать волну обсуждений, напомнив о себе фанатам.

Ранее Life.ru писал, что гроботерапия, которую начали практиковать в России, может не только не избавить от страха смерти, но и привести к шизофрении. Облегчение, которое люди испытывают после процедуры — это временное явление, и никакого терапевтического эффекта от сомнительной практики не стоит ждать.