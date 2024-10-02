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2 октября, 11:50

Москвичам предрекли скорое похолодание с дождями и снежинками

Синоптик Ильин: С 12 октября дневная температура в Москве будет ниже 10 градусов

Из-за соседства двух воздушных масс – холодной и тёплой – в Москве пока господствует плюсовая температура. Однако начиная с 12 октября, ситуация кардинально изменится, и в столицу придёт похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, из-за волновых процессов среднемесячная температура в городе сейчас выше стандартных значений. В первой декаде октября столбики термометров будут варьироваться от +10 до +19 градусов. После 12 октября температура начнёт опускаться ниже 10 градусов в дневные часы, а в конце месяца ожидаются ночные заморозки.

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«Если во второй половине второй декады ночные температуры понизятся до +1…+6 градусов, то не исключено, что к дождю могут примешаться снежинки. Но существенного снега ждать не стоит, — отметил синоптик.

Ранее стало известно, что из-за аномальной жары в сентябре сместился график перелётных птиц. Некоторые виды пернатых не спешат покидать Москву, а отдельные особи, вполне вероятно, и вовсе останутся на зимовку в столице. Это может создать конкурентную обстановку между видами.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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