Названа причина взрыва в аэропорту Японии, из-за которого отменили почти 100 рейсов
Взрыв в аэропорту Японии произошёл из-за неразорвавшегося снаряда Второй мировой
Взрыв в аэропорту Миядзаки в Японии случился из-за неразорвавшегося снаряда времён Второй мировой войны. Инцидент произошёл на одной из рулежных дорожек, где позже повредилось покрытие сообщает телеканал NHK.
Администрация аэропорта отменила все 80 рейсов на сегодняшний день. Также в Японии закрыта взлётно-посадочная полоса. Никто из пассажиров и администрации не пострадал.
Напомним, что взрыв произошёл 2 октября в аэропорту Миядзаки в Японии. После хлопка появился сильный дым, а на месте взрыва нашли яму длиной около семи метров и шириной четыре метра. Сотрудники провели необходимую эвакуацию и вызвали специалистов на место происшествия.
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