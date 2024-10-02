Названа причина взрыва в аэропорту Японии, из-за которого отменили почти 100 рейсов

Взрыв в аэропорту Миядзаки в Японии случился из-за неразорвавшегося снаряда времён Второй мировой войны. Инцидент произошёл на одной из рулежных дорожек, где позже повредилось покрытие сообщает телеканал NHK.

Администрация аэропорта отменила все 80 рейсов на сегодняшний день. Также в Японии закрыта взлётно-посадочная полоса. Никто из пассажиров и администрации не пострадал.