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2 октября, 15:32

Губы сделаны, груди сделаны: Жена Карпина назвала «недомужчинами» тех, кто судит женщин по внешности

Дарья Карпина считает «недомужчинами» осуждающих женщин за пластику

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина после просмотра фильма «Субстанция» поделилась с подписчиками мыслями насчёт восприятия своей внешности и волны негатива, с которой сталкиваются знаменитые люди. По словам Дарьи, просмотр картины необходим девушкам, которые сомневаются в себе. Она считает, что лицемерные «недомужчины», осуждающие противоположный пол за внешность, сами не могут разобраться, что лучше: естественная красота или пластика.

Дарья Карпина порассуждала на тему естественной внешности. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dasha.karpina

«Подумала сейчас про вот это противостояние, вот этих даже комментариев: «Ой, да у них там у всех губы сделаны, сиськи сделаны, ничего естественного, ничего натурального!» И тут же: «Да она страшненькая, мог бы и покрасивее найти!» И получается, что эти недомужчины пытаются женщин призывать к естественности и натуральности, типа не надо ничего с собой делать, сиськи не надо себе делать, губы не надо себе делать, но при этом не упустят возможности обсудить, у кого какой нос и брови», — отметила она у себя в сториз.

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Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dasha.karpina

Александра Мышляева
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