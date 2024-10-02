Актёр из фильма «Сволочи» Алексей Облаков скончался на 42-м году жизни

На 42-м году жизни умер актёр и каскадёр Алексей Облаков, сыгравший одну из ролей в фильме «Сволочи». О смерти артиста говорится в публикации на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Лёшка Тучка 2.11.1982-2.10.2024. Скорбим», — гласит пост. Причина смерти не называлась.

Роль в драме «Сволочи» 2006 года стала первой работой в кино для Облакова. После этого он играл в картинах «Боец. Рождение легенды», «СОБР» и прочих. В качестве каскадёра он работал над фильмом «Неверность», а также сериалами, в числе которых «Молодая гвардия» и «Тайны дворцовых переворотов».