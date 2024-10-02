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2 октября, 13:19

Между Госдумой и Совфедом заклинило двери

Сенаторам и депутатам пришлось отложить все совместные дела до приезда спасателей, поскольку между секторами здания Совфеда и приёмной Госдумы в Москве заклинило двери. Об этом пишет Mash.

Из-за заевших дверей сотрудники нижней и верхней палат российского парламента не могут пройти из одного корпуса в другой.

Вероятно, работать придётся даже сквозь заклинившие двери, поскольку ранее Владимир Путин заявил, что осенью главными направлениями работы Совфеда и Госдумы должны стать безопасность России, развитие армии и поддержка бойцов спецоперации.

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Владимир Озеров
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