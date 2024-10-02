Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 14:22

Путин выпил кофе с Собяниным и пошутил в ответ на вопрос Life.ru о том, кто платил

Путин и Собянин выпили кофе в индустриальном парке «Руднево»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин зашли в кофейню в индустриальном парке «Руднево». Опробовав кофе, политики пошли изучать инновационное пространство, однако специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев решил поинтересоваться, почему они не заплатили.

Путин и Собянин не заплатили за кофе в «Руднево». Видео © Life.ru

«Взял в кредит», — шутливо ответил российский лидер на замечание нашего корреспондента о том, что Сергей Семёнович не заплатил.

Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление «советской власти»
Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление «советской власти»

Как сообщал Life.ru, Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево». Министр просвещения Сергей Кравцов представил отчёт о перспективах развития системы среднего профессионального образования. Кроме того, с главой государства в поездке участвуют мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Сергей Собянин
  • Комментарии Лайфу
  • Политика
  • Только на Life
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров