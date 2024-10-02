Путин выпил кофе с Собяниным и пошутил в ответ на вопрос Life.ru о том, кто платил
Путин и Собянин выпили кофе в индустриальном парке «Руднево»
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин зашли в кофейню в индустриальном парке «Руднево». Опробовав кофе, политики пошли изучать инновационное пространство, однако специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев решил поинтересоваться, почему они не заплатили.
Путин и Собянин не заплатили за кофе в «Руднево». Видео © Life.ru
«Взял в кредит», — шутливо ответил российский лидер на замечание нашего корреспондента о том, что Сергей Семёнович не заплатил.
Как сообщал Life.ru, Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево». Министр просвещения Сергей Кравцов представил отчёт о перспективах развития системы среднего профессионального образования. Кроме того, с главой государства в поездке участвуют мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин.
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