Путин выпил кофе с Собяниным и пошутил в ответ на вопрос Life.ru о том, кто платил

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин зашли в кофейню в индустриальном парке «Руднево». Опробовав кофе, политики пошли изучать инновационное пространство, однако специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев решил поинтересоваться, почему они не заплатили.

Путин и Собянин не заплатили за кофе в «Руднево». Видео © Life.ru

«Взял в кредит», — шутливо ответил российский лидер на замечание нашего корреспондента о том, что Сергей Семёнович не заплатил.