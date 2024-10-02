Бариста раскрыли Life.ru особый рецепт президентского эспрессо для Путина

Работники кофейни, в которую за кофе пожаловал президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, рассказали специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву рецепт эспрессо для российского лидера.

Бариста про кофе для главы государства. Видео © Life.ru / Александр Юнашев

Итак, запоминаем формулу: по словам бариста, президенту приготовили 30 мл эспрессо при 30-секундной экстракции по стандартному рецепту на бразильских кофейных зёрнах, коих для напитка использовалось 16 граммов. Цена такого напитка составила 180 рублей.