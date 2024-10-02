Бариста раскрыли Life.ru особый рецепт президентского эспрессо для Путина
Работники кофейни рассказали Life.ru, что налили Путину эспрессо
Работники кофейни, в которую за кофе пожаловал президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, рассказали специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву рецепт эспрессо для российского лидера.
Бариста про кофе для главы государства. Видео © Life.ru / Александр Юнашев
Итак, запоминаем формулу: по словам бариста, президенту приготовили 30 мл эспрессо при 30-секундной экстракции по стандартному рецепту на бразильских кофейных зёрнах, коих для напитка использовалось 16 граммов. Цена такого напитка составила 180 рублей.
Ранее Владимир Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево». Компанию российкому лидеру в этой поездке составили Министр просвещения Сергей Кравцов, представивший отчёт о развитии системы среднего профессионального образования, мэр Москвы Сергей Собянин и замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин.
Life.ru / Александр Юнашев