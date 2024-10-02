Названы самые популярные алкогольные напитки у зумеров

В последнее время молодёжь всё чаще стала отказываться от употребления алкоголя в пользу здорового образа жизни. А те, кто иногда выпивает в компаниях и на вечеринках, выбирают лёгкие напитки. Например, самым популярным у людей в возрасте до 24 лет остаётся пиво. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков ВШЭ, которые есть у РИА «ФедералПресс».

Также высока популярность вина и коктейлей. Самым непопулярным спиртным напитком для поколения Z в России, как ни странно, стала водка. Если молодёжь и пьёт крепкий алкоголь, то это виски, коньяк и ликёры.

«За последние годы заметно изменились предпочтения молодых россиян в выборе алкоголя и культура его потребления. Происходит переход от северной модели с редким, но обильным потреблением крепких напитков к южной модели, где предпочитают лёгкие напитки, такие как пиво и вино, в умеренных количествах», — рассказала исследовательница из НИУ ВШЭ Валерия Кондратенко.

Ещё один алкогольный тренд зумеров — экспериментальность. Молодые люди активно пробуют новые напитки и смешивают знакомые. Например, в ходу шоколадная водка, персиковый виски, ром со вкусом маракуйи, устричный джин.