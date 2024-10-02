В Кинешме подросток изнасиловал 7-летнюю девочку и едва не избежал наказания благодаря отцу-бизнесмену

В Кинешме состоятельный отец спрятал от правоохранителей в психиатрическую лечебницу своего 14-летнего сына, изнасиловавшего 7-летнюю девочку. Дикую историю рассказало местное издание «Кинешемец.RU».

Всё началось в сентябре, когда в социальных сетях города стали появляться сообщения о том, как 14-летний парень из школы №8 уговорил 7-летнюю девочку поездить с ним на самокате, после чего начал катать её по разным местам, где насиловал, а процесс снимал на камеру. Брат пострадавшей пытался её спасти, обоих детей в это время искала мать. Вскоре ей удалось найти дочь — женщина перехватила насильника с ней на самокате, переезжающим дорогу.

Выяснилось, что подросток приходится сыном местному влиятельному предпринимателю, который решил замести эту историю «под ковёр». Сперва он спрятал сына на своей даче в Кинешемском районе, потом отвёз в другое место, после чего отправил его в психбольницу. Как стало известно «Кинешемцу.RU», у бизнесмена было давнее знакомство с главой психоневрологического отделения, который по его просьбе оформил «правильный» диагноз.

Правоохранители всё это время пытались поговорить с подозреваемым в изнасиловании школьником, местное следствие уже возбудило уголовное дело в рамках части первой статьи 132 УК РФ. Однако допросить парня не получилось ни на даче, потому что отец утверждал, будто он уехал с мамой отдых и связи с ними нет, ни в лечебнице, куда полицейских не пропускали врачи. Нельзя сказать, что это спасло юного преступника от правосудия — делом в итоге заинтересовались на высоком уровне.

По информации издания, силовики всё же допросили подростка 27 сентября. После этого его забрали из психдиспансера и задержали. В настоящее время следствие по делу продолжается, это может быть не первое преступление, которое совершил школьник. Предварительно, он осуществил и другой акт насилия в прошлом году, но тогда у его отца действительно получилось всё замять.