И лечит, и калечит: Россиянам рассказали об особой коварности зверобоя

Зверобой в России считается травой от ста болезней. Однако в некоторых случаях его категорически нельзя принимать, чтобы не ухудшить ситуацию и не вызвать осложнения. В частности, зверобой не дружит с некоторыми лекарствами от ВИЧ, иммунодепрессантами и препаратами от гепатита С, заявил врач-гепатолог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

«Зверобой ни в каком виде категорически нельзя принимать при лечении противовирусными препаратами от гепатита С. Он снижает их эффективность на 40%. И мы обязательно предупреждаем пациентов об этом», — рассказал медик aif.ru.

Также зверобой «не дружит» с сердечно-сосудистыми препаратами, средствами для лечения рака, антикоагулянтами, которые препятствуют свёртыванию крови, и прочим. Дело в том, что эта трава содержит в большом количестве гиперфорин. Вещество работает как антидепрессанты, а также ускоряет разрушение лекарств в организме и препятствует их усвоению, активируя их выведение через пищеварительный тракт и почки. В результате человек принимает препарат, однако часть активного вещества расходуется впустую. Такое лечение становится неэффективно, а это фатально, если болезнь серьёзная.