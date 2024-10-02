Офицера ВСУ будут судить в РФ за убийство 10 человек под Херсоном по его приказу СК передал в суд дело против командира ВСУ, приказавшего ударить по Скадовску 2 октября, 17:17 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Следователи завершили расследование и передали в военный суд материалы дела в отношении командира ВСУ Александра Келембета, отдавшего приказ нанести удар по Скадовску в Херсонской области, что привело к гибели 10 человек. Об этом говорится в телеграм-канале СК РФ.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВС Украины полковника Александра Келембета. Он заочно обвиняется в совершении террористического акта (п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — уточняется в тексте.

Сейчас Келембет объявлен в международный розыск. По данным следствия, 9 ноября 2023 года он находился на боевой позиции ВСУ вблизи Херсона, где отдал незаконный приказ выпустить две ракеты РСЗО Himars по городу Скадовску. В результате теракта погибли 10 человек, ещё 11 получили ранения. Среди погибших также оказались офицеры военных следственных органов СК РФ, которые занимались в городе расследованием преступлений киевского режима.

Ранее сообщалось, что командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об обстрелах Белгородской области. Данное решение вынес Второй западный окружной военный суд.

Авторы Татьяна Миссуми