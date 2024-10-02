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2 октября, 19:06

МИД: Гражданин Белоруссии пострадал в результате теракта в Израиле

Белорус 1997 года рождения пострадал в результате теракта 1 октября в Яффо (Израиль). Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.

«С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 года в Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Беларуси. Посольство находится в контакте с местными компетентными властями и медицинским учреждением, в которое был госпитализирован пострадавший», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что в условиях эскалации остаётся актуальной рекомендация ведомства воздержаться от поездок на Ближний Восток. Там отметили, что если визит отложить нельзя, то нужно отслеживать официальные уведомления и внимательнее относится к своей безопасности.

В министерстве добавили, что белорусские зарубежные учреждения продолжают свою деятельность по предоставлению помощи своим гражданам. В частности, из-за резкого ухудшения ситуации в Ливане посольство Белоруссии в Сирии обновляет списки людей, проживающих там, и рассматривает дополнительные варианты поддержки.

ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в израильском Яффо
ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в израильском Яффо

Напомним, о теракте в южном пригороде Тель-Авива стало известно накануне. Яффо — район на юге города, где проживает смешанное еврейско-арабское население. По последним данным, минимум семь человек были убиты и шестнадцать ранены.

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Александра Мышляева
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