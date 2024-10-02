МИД: Гражданин Белоруссии пострадал в результате теракта в Израиле

Белорус 1997 года рождения пострадал в результате теракта 1 октября в Яффо (Израиль). Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.

«С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 года в Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Беларуси. Посольство находится в контакте с местными компетентными властями и медицинским учреждением, в которое был госпитализирован пострадавший», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что в условиях эскалации остаётся актуальной рекомендация ведомства воздержаться от поездок на Ближний Восток. Там отметили, что если визит отложить нельзя, то нужно отслеживать официальные уведомления и внимательнее относится к своей безопасности.

В министерстве добавили, что белорусские зарубежные учреждения продолжают свою деятельность по предоставлению помощи своим гражданам. В частности, из-за резкого ухудшения ситуации в Ливане посольство Белоруссии в Сирии обновляет списки людей, проживающих там, и рассматривает дополнительные варианты поддержки.