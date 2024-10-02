ЦАХАЛ сообщила о мощных залпах по северу из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировала новую волну пусков ракет из Ливана по северу Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильских ВС.
По информации армии, всего было запущено свыше сотни ливанских ракет.
Сегодня утром в шиитском движении «Хезболла» заявили о прямом боестолкновении с израильскими сухопутными силами на юге Ливана. Ливанская сторона утверждает, что в результате сражения ЦАХАЛ понесла потери и была вынуждена отступить.
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