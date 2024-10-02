Александр Лукашенко утвердил соглашение с РФ о признании электронной подписи
Минск ратифицировал Соглашение между Белоруссией и Россией о порядке признания электронной цифровой подписи при трансграничном взаимодействии. Соответствующий указ утвердил 2 октября президент республики Александр Лукашенко.
«Данный международный договор предусматривает взаимное признание сторонами электронной цифровой подписи в электронных документах, созданных в Беларуси и России», — пояснила пресс-служба главы государства.
Соглашение не регламентирует лишь те случаи, когда оба участника электронного трансграничного взаимодействия являются государственными органами.
А в России тем временем с 1 октября вступили в силу шесть новых законов. Отныне выплаты военных пенсионеров и зарплаты работников федеральных учреждений будут индексироваться, деятельность платёжных агентов — контролироваться, а «зеркала» запрещённых сайтов — удаляться.