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2 октября, 18:50

Александр Лукашенко утвердил соглашение с РФ о признании электронной подписи

Минск ратифицировал Соглашение между Белоруссией и Россией о порядке признания электронной цифровой подписи при трансграничном взаимодействии. Соответствующий указ утвердил 2 октября президент республики Александр Лукашенко.

«Данный международный договор предусматривает взаимное признание сторонами электронной цифровой подписи в электронных документах, созданных в Беларуси и России», — пояснила пресс-служба главы государства.

Соглашение не регламентирует лишь те случаи, когда оба участника электронного трансграничного взаимодействия являются государственными органами.

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А в России тем временем с 1 октября вступили в силу шесть новых законов. Отныне выплаты военных пенсионеров и зарплаты работников федеральных учреждений будут индексироваться, деятельность платёжных агентов — контролироваться, а «зеркала» запрещённых сайтов — удаляться.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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