Александр Лукашенко утвердил соглашение с РФ о признании электронной подписи

Минск ратифицировал Соглашение между Белоруссией и Россией о порядке признания электронной цифровой подписи при трансграничном взаимодействии. Соответствующий указ утвердил 2 октября президент республики Александр Лукашенко.

«Данный международный договор предусматривает взаимное признание сторонами электронной цифровой подписи в электронных документах, созданных в Беларуси и России», — пояснила пресс-служба главы государства.

Соглашение не регламентирует лишь те случаи, когда оба участника электронного трансграничного взаимодействия являются государственными органами.