Убийце солистки группы Una Анастасии Котовой дали восемь лет колонии

В Санкт-Петербурге вынесен приговор бойфренду солистки музыкальной группы Una Анастасии Котовой, который зверски расправился с певицей в мае этого года. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

Следствием и судом установлено, что конфликт между извергом и его жертвой произошёл на почве распития спиртных напитков. Злоумышленник нанёс спутнице несколько ударов по голове и туловищу, которые оказались для Котовой фатальными.

«Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии», — добавили в СК.