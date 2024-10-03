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2 октября, 22:44

Убийце солистки группы Una Анастасии Котовой дали восемь лет колонии

Анастасия Котова. Обложка © VK / UNA

Анастасия Котова. Обложка © VK / UNA

В Санкт-Петербурге вынесен приговор бойфренду солистки музыкальной группы Una Анастасии Котовой, который зверски расправился с певицей в мае этого года. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

Следствием и судом установлено, что конфликт между извергом и его жертвой произошёл на почве распития спиртных напитков. Злоумышленник нанёс спутнице несколько ударов по голове и туловищу, которые оказались для Котовой фатальными.

«Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии», — добавили в СК.

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О трагичной смерти 37-летней солистки Una стало известно 15 мая. Убийца решил не скрываться от правосудия и сам вызвал полицию. Ранее бойфренд Котовой уже был судим из-за совершённых краж.

Илья Пушкарев
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