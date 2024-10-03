«Ни о чём не жалею»: Ревнивец из Стерлитамака устроил дебош из-за потери двух возлюбленных

В башкирском городе Стерлитамак местный житель устроил настоящий дебош на улицах города, протаранив несколько автомобилей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции России. Оказалось, виной такому поведению стала ревность.

Сообщения от очевидцев о том, что мужчина на легковушке таранит припаркованные машины, стали поступать в полицию поздно ночью. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, нарушитель уже скрылся, оставив за собой повреждённые транспортные средства. Однако в спешке он потерял документы, по которым и была установлена его личность.

Мужчина таранит машины в Стерлитамаке. Видео © Telegram / Госавтоинспекция России

Дебоширом оказался 47-летний местный житель. Его автомобиль был изъят и помещён на штрафстоянку. Не дожидаясь задержания, мужчина сам явился в Госавтоинспекцию и во всём признался. По его словам, он состоял в отношениях с двумя девушками, работающими в одном салоне красоты. Узнав, что у обеих есть другие поклонники, мужчина пришёл в ярость.

Он решил проучить возлюбленных: сначала разбил стёкла в салоне красоты, затем протаранил машину одной из них, повредив при этом несколько других автомобилей. Напоследок он залез на крышу её авто и попрыгал на ней, после чего скрылся с места происшествия.

Мужчина заявил, что не сожалеет о содеянном и готов компенсировать пострадавшим материальный ущерб. В отношении него был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»).