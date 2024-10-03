В Польше получили 700-страничный доклад о катастрофе Ту-154 с Качиньским на борту

Международные эксперты представили Варшаве доклад о крушении Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Данный документ содержит комплексную оценку обстоятельств катастрофы, произошедшей под Смоленском в апреле 2010 года. Об этом со ссылкой на польского министра юстиции Адама Боднара сообщил журнал Newsweek Polska.

Национальная прокуратура Польши получила 700-страничный доклад, который в настоящее время переводится на польский язык. До этого официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак заявил, что экспертизы не выявили признаков взрыва на борту самолёта, рухнувшего в апреле 2010 года под Смоленском.

Напомним, на борту лайнера была делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским, которая должна была принять участие в траурных мероприятиях, посвященных 70-летию Катынской трагедии. Во время посадки лайнер попал в густой туман, задел дерево, перевернулся и рухнул на землю всего в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 96 человек, в результате катастрофы никто не выжил.