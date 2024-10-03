Суд в России арестовал $372 млн на счетах банков New York Mellon и JPMorgan

Генпрокуратура России подала иск против СНБО и Национального банка Украины, а также банков JPMorgan и Bank of New York Mellon с требованием арестовать свыше трёхсот миллионов долларов на счетах американских банков. Решение о аресте активов было принято Арбитражным судом Московской области.

В иске ведомство потребовало взыскать с ответчиков солидарно около $372 млн, находившихся на корреспондентских счетах в финансовых организациях. Согласно судебному постановлению, около $121 млн будет арестовано на счетах JPMorgan Chase Bank, ещё $250 млн — на счетах Bank of New York Mellon.

«Рассмотрев ходатайство истца о принятии обеспечительных мер и представленные документы, арбитражный суд приходит к выводу о возможности его удовлетворения», — говорится в постановлении.