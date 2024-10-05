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5 октября, 07:00

У звезды сериала «Кадетство» Мартиросяна начались осложнения на фоне диабета

Георгий Мартиросян. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Георгий Мартиросян. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян, который с 2004 года борется с сахарным диабетом второго типа, столкнулся с серьёзными осложнениями. Диагностировать попутные недуги 76-летней звезде сериала «Кадетство» своевременно не удалось — мешал плотный рабочий график. Лишь в начале сентября актёр нашёл время на визит к врачу, который завершился неприятными новостями, пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, в ходе обследования Мартиросяну диагностировали высокое давление и атеросклероз — заболевание, которое поражает артерии по всему организму и провоцирует очаги холестериновых отложений на внутренних стенках сосудов. В беседе с SHOT артист подтвердил борьбу с диабетом, однако на какие-либо осложнения не пожаловался.

Медики порекомендовали звезде киноэкранов исключить из рациона легкоусвояемые углеводы, а также совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе. Искать время для моциона Мартиросяну придётся в перерывах между подготовкой к спектаклям «Палата бизнес-класса» и «Форс в мажоре».

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Напомним, что весной 2023 года в Сети появились слухи о резком ухудшении состояния актёра театра и кино. Сообщалось, якобы Мартиросяна экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник из-за воспалительных процессов, связанных с урологией. Впрочем, народный артист назвал эту информацию недостоверной.

Илья Пушкарев
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