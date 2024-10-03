Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовано в России

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России. Согласно имеющимся документам, которые цитирует РИА «Новости», арест наложили ещё в апреле этого года.

В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. В частности, в собственность республики передали более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко». Согласно данным системы «БИР-Аналитик», среди учредителей компании находятся фирмы, принадлежащие Гереге, такие как «Новая линия» и «Эпицентр К». Однако с 2018 года учредителем «РусЛайн Ко» стала компания «Дром Венчерс Лимитед», зарегистрированная на Маршалловых островах, которая, как сообщается, является офшорной структурой, связанной с украинским бизнесменом.

В 2021 году Герега занимал место в списке самых богатых людей страны, составленном «Forbes Украина». В 2018 году он был внесён в санкционный список России.