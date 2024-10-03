Радионова: Попавшим в ловушку на Камчатке косаткам удалось выйти в открытое море

Четыре косатки, попавшие на мелководье вблизи посёлка Устьевого Камчатского края, смогли спастись и выйти в открытое море. Об этом сообщила в телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Косатки наконец спаслись из ловушки! Всем четырём удалось выйти в море! Они живы и здоровы. Благодарю всех участников операции, которые помогли выжить красивым и редким животным», — отметила Радионова.