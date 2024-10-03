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3 октября, 05:25

В Харькове уничтожены ЛЭП, в городе могут быть перебои со светом

В Харькове возможны перебои с электричеством из-за повреждения ЛЭП

Вечер в Харькове. Фото © Shutterstock / FOTODOM / uslatar

Вечер в Харькове. Фото © Shutterstock / FOTODOM / uslatar

Нарушения в работе электроснабжения Харькова возможны из-за разрушения высоковольтных линий электропередачи вследствие взрывов. В городе могут быть перебои со светом, сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

«Повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова», — написал градоначальник.

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Ранее в США заявили о том, что российские ВС нанесли удары по целям в Одессе, одной из которых стала база иностранных наёмников украинской армии. Вместе с этим авторы статьи решили отметить важность западных специалистов для Украины и ВСУ.

Владимир Озеров
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