В Харькове уничтожены ЛЭП, в городе могут быть перебои со светом

Нарушения в работе электроснабжения Харькова возможны из-за разрушения высоковольтных линий электропередачи вследствие взрывов. В городе могут быть перебои со светом, сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

«Повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова», — написал градоначальник.