В Харькове уничтожены ЛЭП, в городе могут быть перебои со светом
В Харькове возможны перебои с электричеством из-за повреждения ЛЭП
Вечер в Харькове. Фото © Shutterstock / FOTODOM / uslatar
Нарушения в работе электроснабжения Харькова возможны из-за разрушения высоковольтных линий электропередачи вследствие взрывов. В городе могут быть перебои со светом, сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.
«Повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова», — написал градоначальник.
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