Закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды принят в Грузии, его подписал спикер парламента

В Грузии приняли закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который предусматривает запрет ЛГБТ*-пропаганды. Правда, сделал это не президент, а председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Об этом говорится в официальном заявлении политика.

«Закон, который я подписываю, не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии. Он основан на здравой мысли, историческом опыте и веками укреплявшихся христианских, грузинских и европейских ценностях», — указывается в публикации.

Напомним, что ранее закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды не стала принимать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она отказалась ставить свою подпись на документе. При этом глава государства не стала накладывать вето на закон и заявила, что бумагу теперь может подписать спикер парламента.