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3 октября, 07:14

Закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды принят в Грузии, его подписал спикер парламента

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Обложка © Wikipedia

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Обложка © Wikipedia

В Грузии приняли закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который предусматривает запрет ЛГБТ*-пропаганды. Правда, сделал это не президент, а председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Об этом говорится в официальном заявлении политика.

«Закон, который я подписываю, не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии. Он основан на здравой мысли, историческом опыте и веками укреплявшихся христианских, грузинских и европейских ценностях», — указывается в публикации.

Парламент Грузии в окончательном чтении принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
Парламент Грузии в окончательном чтении принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Напомним, что ранее закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды не стала принимать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она отказалась ставить свою подпись на документе. При этом глава государства не стала накладывать вето на закон и заявила, что бумагу теперь может подписать спикер парламента.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Наталья Афонина
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