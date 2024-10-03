Аэропорт Бегишево снова работает в штатном режиме
Росавиация: Ограничения на работу аэропорта в Нижнекамске сняты
Ограничения на работу аэропорта Бегишево в Нижнекамске, введённые ранее, были отменены в 09:33 МСК. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
«В 09:33 МСК ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС)», — написал он.
Ранее Life.ru рассказывал о возобновлении работы воздушного порта в Казани, руководство которого также вводило ограничения, направленные на обеспечение безопасности полётов гражданских судов.
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