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3 октября, 07:11

Аэропорт Бегишево снова работает в штатном режиме

Росавиация: Ограничения на работу аэропорта в Нижнекамске сняты

Ограничения на работу аэропорта Бегишево в Нижнекамске, введённые ранее, были отменены в 09:33 МСК. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«В 09:33 МСК ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС)», — написал он.

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Ранее Life.ru рассказывал о возобновлении работы воздушного порта в Казани, руководство которого также вводило ограничения, направленные на обеспечение безопасности полётов гражданских судов.

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Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Владимир Озеров
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