Разрушен популярный миф о кофе, в который верит почти каждый второй

Врач-нефролог Екатерина Корсева разрушила популярный миф о влиянии кофе на здоровье почек. По словам медика, этот напиток оказывает положительное воздействие на организм, но только в том случае, если его запивать водой.

«Это номер один из вопросов, практически каждый второй пациент об этом спрашивает. Но сейчас исследованиями подкрепилось, что кофе до четырёх чашек в день при наличии мочекаменной болезни даёт хороший эффект за счёт мочегонных, диуретических эффектов. Но здесь есть важный момент — кофе нужно запивать водой», — заявила доктор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Она напомнила, что кофе выводит жидкость из организма. Поэтому, если после этого напитка человек дополнительно выпьет стакан воды, то он восстановит баланс жидкости и поможет диуретическим эффектам. Кроме того, кофе способен снижать сахар в крови, но для этого его надо пить без сахара или сиропа.