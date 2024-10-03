Разрушен популярный миф о кофе, в который верит почти каждый второй
Нефролог Корсева: Кофе надо запивать водой для баланса жидкости в организме
Врач-нефролог Екатерина Корсева разрушила популярный миф о влиянии кофе на здоровье почек. По словам медика, этот напиток оказывает положительное воздействие на организм, но только в том случае, если его запивать водой.
«Это номер один из вопросов, практически каждый второй пациент об этом спрашивает. Но сейчас исследованиями подкрепилось, что кофе до четырёх чашек в день при наличии мочекаменной болезни даёт хороший эффект за счёт мочегонных, диуретических эффектов. Но здесь есть важный момент — кофе нужно запивать водой», — заявила доктор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Она напомнила, что кофе выводит жидкость из организма. Поэтому, если после этого напитка человек дополнительно выпьет стакан воды, то он восстановит баланс жидкости и поможет диуретическим эффектам. Кроме того, кофе способен снижать сахар в крови, но для этого его надо пить без сахара или сиропа.
При этом стоит помнить и о негативном влиянии этого напитка. В частности, кофе не стоит пить перед сном, если вы не хотите всю ночь мучаться от бессонницы. Также с этим напитком стоит быть осторожнее пожилым людям. Им следует пить не более одной чашки в сутки. Превышение нормы грозит серьёзными последствиями: проблемами с давлением и сном. Кроме того, выводятся витамины, например кальций, необходимый для костной системы.