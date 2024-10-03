Названа неожиданная опасность яблок

Россиянам рассказали, сколько яблок максимум можно съедать в день. Если не соблюдать эту норму, то можно спровоцировать у себя серьёзную проблему со здоровьем, заявил доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, яблоки, как и любые другие фрукты, могут стать причиной возникновения постпрандиальной гипергликемии, при которой повышается сахар в крови. Поэтому даже здоровому человеку рекомендуется употреблять в пищу не более 200 граммов яблок. Людям с диабетом следует делить эту порцию на две и съедать за раз не более 100 граммов.

При этом в умеренных дозах яблоки полезны. В них содержится большое количество пектина, улучшающего пищеварение, и антиоксиданты. В народе даже бытует мнение, что если есть два яблока в день, то можно снизить риски развития склероза.

«Действительно, за рубежом проводились исследования, показывающие, что при употреблении яблок чуть-чуть снижается повышенный холестерин. Но все равно в этой ситуации яблоками от него не избавиться, необходимы лекарства. Однако феномен, как бы подтверждающий расхожую среди народа фразу, есть», — отметил Кириленко.

Есть в течение суток только одни яблоки всё-таки не стоит. Рацион следует разбавить и другими фруктами, а также овощами и ягодами. По словам профессора, в день человек должен съедать не менее 250 граммов овощей и 150 граммов фруктов и ягод.