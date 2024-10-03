Израильский блогер раскрыл, как Пугачёва и Галкин* уже год обманывают подписчиков

Российская певица Алла Пугачёва и её супруг юморист Максим Галкин* не живут в Израиле на постоянной основе ещё с октября 2023 года, когда началась горячая фаза конфликта еврейского государства и палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил один из местных русскоязычных блогеров со ссылкой на свои источники.

«Алла Пугачёва, её дети, её муж уехали ещё в октябре 2023 года, когда здесь стало неспокойно. И всё. Постоянно они здесь больше не жили. Говорили, что её видели у нас весной. Но постоянно семья Пугачёвой живёт где-то в другом месте», — рассказал местный житель в беседе с kp.ru.

Пугачёва с супругом и детьми ездит по миру уже два года и семь месяцев. После начала спецоперации на Украине семейство действительно переехало в Израиль, где у них много друзей и живут родственники Галкина*. А уже осенью 2023-го они перебрались на Кипр, откуда иногда приезжали в Тель-Авив по делам. На Кипре они обзавелись знакомствами и ещё в 2017-м купили недвижимость — апартаменты стоимостью около миллиарда рублей на берегу Средиземного моря, утверждает издание. Пребывание в Израиле Примадонна и юморист просто имитировали с помощью публикаций в соцсетях.

Помимо кипрских апартаментов и дома в Израиле у Галкина* есть квартиры и в других странах — на них комик заработал ещё до бегства из России. А ещё у него в собственности есть дома в Штатах, откуда и берутся разговоры о планах семейства перебраться на ПМЖ туда. Впрочем, по некоторым сведениям, Пугачёва и Галкин* также рассматривают переезд в Британию.

Пока что Пугачёва с детьми останется на Кипре и будет помогать 11-летним Лизе и Гарри учиться. А у Галкина* запланированы гастроли в США в октябре и ноябре, а с декабря по январь он будет разъезжать по Европе, Эмиратам и Турции, после чего вернётся к семье на Кипр.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что Максим Галкин* принял решение не продавать свою квартиру в Москве площадью 103 квадрата. Возможно, потому что ему не удалось отыскать покупателя, который был бы готов заплатить за апартаменты 50 миллионов рублей. Комик получил это жильё по наследству в 2005 году, когда умерли его родители.