Российский «Ураган» под тяжёлые гитарные риффы снёс позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные нанесли мощный удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры работа бойцов и момент прилёта. Атака велась парнями группировки войск «Центр» 220-мм снарядами из РСЗО «Ураган».

Расчёт РСЗО «Ураган» поразили район сосредоточения ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны

«Реактивная система залпового огня «Ураган» поражает легкобронированную технику, личный состав и опорные пункты противника, находящиеся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Также система позволяет точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил», — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.