Российский «Ураган» под тяжёлые гитарные риффы снёс позиции ВСУ на Авдеевском направлении
Расчёт РСЗО «Ураган» поразили район сосредоточения ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные нанесли мощный удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры работа бойцов и момент прилёта. Атака велась парнями группировки войск «Центр» 220-мм снарядами из РСЗО «Ураган».
Расчёт РСЗО «Ураган» поразили район сосредоточения ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны
«Реактивная система залпового огня «Ураган» поражает легкобронированную технику, личный состав и опорные пункты противника, находящиеся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Также система позволяет точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил», — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.
А ранее Минобороны России сообщило об ударе по пункту управления группы ВСУ «Луганск». Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией наших военных нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим действия украинской армии.
Telegram / Минобороны