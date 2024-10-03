В ГД рассказали, когда идея об оплате такси до работы сыграет злую шутку с самим же сотрудником Депутат Бессараб назвала избыточной нормой оплату такси работникам в РФ 3 октября, 10:16 Такси. Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла избыточной нормой предложение ЛДПР обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси до места работы.

«Инициативу обязывать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до работы я оцениваю как избыточную. Я думаю, что сегодня есть все достаточные возможности для урегулирования таких вопросов. Например, когда работодатель находится в труднодоступной местности или в районе Крайнего Севера, то предусмотрен вахтовый метод. Он хорошо описан Трудовым кодексом. Кроме того, работодатель уже сегодня обеспечивает доступ своим сотрудникам в случаях, когда, например, промышленный объект находится в достаточно удалённой местности», — отметила Бессараб.

По её словам, оплата проезда сотруднику может быть добровольной. Депутат также привела пример, когда норма об обязательной оплате проезда может сыграть злую шутку с самими же работниками.

«Это может быть плохо даже для самого сотрудника, который далеко проживает, потому что работодатель не возьмет его на работу при таких условиях, отказав, чтобы не платить лишние деньги. Также когда человек находится в поиске работы, он указывает, где проживает и где хотел бы найти работу. На мой взгляд, этого достаточно, а все остальное – избыточные нормы, которые помешают трудовому процессу», — добавила собеседница Life.ru.

Напомним, ранее группа депутатов ЛДПР собралась вносить в Госдуму законопроект, который обяжет работодателей обеспечивать сотрудникам проезд до работы и обратно в случае отсутствия доступа к общественному транспорту.