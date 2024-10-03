Подполье сообщило о неизвестном судне, заходящем на разгрузку в порт Одессы

Морское судно с неизвестным наполнением заходит на разгрузку в порт Одессы. Что находится внутри корабля, неизвестно, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он объяснил, что всех сотрудников порта, которые находятся там, куда ранее пришёлся удар, отправили домой. Работники покинули территорию ещё утром.

«С той стороны порта всех работников с 11:00 по домам отправили. На разгрузку заходит какой-то из «балкеров». Что привезли — только подозрения есть», — написал подпольщик.

Сейчас Сергей Лебедев пытается выяснить, кто разгружал судно, почему служба безопасности Украины всё перекрыла и куда в дальнейшем увезли груз. Он также добавил, что всё, что находится внутри корабля, может плохо сказаться на Одессе и её жителях.