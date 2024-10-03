Подполье сообщило о неизвестном судне, заходящем на разгрузку в порт Одессы
Подпольщик Лебедев: В порт Одессы на разгрузку зашёл балкер
Морское судно с неизвестным наполнением заходит на разгрузку в порт Одессы. Что находится внутри корабля, неизвестно, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он объяснил, что всех сотрудников порта, которые находятся там, куда ранее пришёлся удар, отправили домой. Работники покинули территорию ещё утром.
«С той стороны порта всех работников с 11:00 по домам отправили. На разгрузку заходит какой-то из «балкеров». Что привезли — только подозрения есть», — написал подпольщик.
Сейчас Сергей Лебедев пытается выяснить, кто разгружал судно, почему служба безопасности Украины всё перекрыла и куда в дальнейшем увезли груз. Он также добавил, что всё, что находится внутри корабля, может плохо сказаться на Одессе и её жителях.
Напомним, что ранее ВС РФ атаковало нефтехранилище, которое расположено у порта «Южный». В этот момент там находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды. Возможно, внутри лежали водные БПЛА.