Изменившийся до неузнаваемости Галустян раскрыл правду об одиночестве и депрессии

Самый весёлый человек страны впал в депрессию. По крайней мере, такими заголовками запестрили многие СМИ, когда Михаил Галустян опубликовал в соцсетях пост об одиночестве. О причинах внезапной грусти, шоумен поведал в интервью kp.ru.

Комик заявил, что ему, как и всем другим людям, свойственно иногда грустить. Он решил поделиться своим состоянием с публикой, чем вызвал широкий общественный резананс. По словам соведущего Ольги Бузовой по проекту «Звёзды в джунглях», его «накрыло» далеко не сейчас. В таком состоянии он пребывает уже длительное время.

«Я держался, как мог, но и я не железный, и тоже порой впадаю в уныние. Понимаю, что это грех, да. Бывает. Люди сегодня переживают сложный этап трансформации. И нам всем пора понять, что важно оставаться добрым, эмпатичным человеком, помогать другим даже в непростое время. Хотя, наверно, и не бывает простых времен», — отметил Галустян.

Он считает, что в моменты уныния надо найти место силы, там, где будет комфортно и никто не будет мешать. При этом за помощью к психологу юморист обращаться не хочет. Он предпочитает «по старинке» заниматься самокопанием.

«Как с машиной — загнал на яму, разобрал, перебрал, посмотрел, смазал, проверил, собрал заново. И вперёд!» — поделился своим секретом бывший кэвэнщик.