Михаил Галустян признался, что много времени проводит в одиночестве

Шоумен Михаил Галустян рассказал своим подписчикам в соцсетях, что много времени проводит в одиночестве. Ему это необходимо, чтобы навести порядок в собственных мыслях.

«Пытаюсь достучаться до себя, понять, чего же хочет от меня моё я. К сожалению, спускаясь по лестнице вниз, в глубины своей души, приходится очень долго идти в темноте и страхе», — написал Галустян.

Юморист отметил, что в глубинах его подсознания лежат очень интересные воспоминания и идеи.