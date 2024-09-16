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16 сентября, 14:00

Михаил Галустян признался, что много времени проводит в одиночестве

Михаил Галустян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ m_galustyan

Михаил Галустян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ m_galustyan

Шоумен Михаил Галустян рассказал своим подписчикам в соцсетях, что много времени проводит в одиночестве. Ему это необходимо, чтобы навести порядок в собственных мыслях.

«Пытаюсь достучаться до себя, понять, чего же хочет от меня моё я. К сожалению, спускаясь по лестнице вниз, в глубины своей души, приходится очень долго идти в темноте и страхе», — написал Галустян.

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Юморист отметил, что в глубинах его подсознания лежат очень интересные воспоминания и идеи.

Ранее Life.ru рассказывали, что Галустяну удалось сбросить 14 килограммов. Он находился на ранней стадии ожирения и весил 80 килограммов при росте 163 сантиметра. Однако резкое похудение вызвало у поклонников юмориста беспокойство. Они отметили, что Галустян не только похудел, но и постарел.

Полина Никифорова
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