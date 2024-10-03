Это поразительно: В Госдепе восхитились работой российского ОПК
Замгоссекретаря Кэмпбелл: В США потрясены темпами работы российского ОПК
В руководстве США потрясены темпами производства российского оборонно-промышленного комплекса. В этом в интервью аналитическому Фонду Карнеги* признался замгоссекретаря Штатов Курт Кэмпбелл.
«На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооружённых сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», — сказал чиновник.
Кэмпбелл добавил, что степень милитаризации РФ и её возможность оперативно восполнять запасы военной техники и боеприпасов всерьёз тревожат Запад.
Ранее в Госдепе дали оценку «плану победы» Владимира Зеленского. По словам официального представителя Вашингтона Мэттью Миллера, стратегия включает участие третьих стран. В детали чиновник вдаваться не встал, оставив подробности на совесть Киева.
* Организация включена в перечень иностранных агентов Минюста России.
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