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3 октября, 11:54

Это поразительно: В Госдепе восхитились работой российского ОПК

Замгоссекретаря Кэмпбелл: В США потрясены темпами работы российского ОПК

В руководстве США потрясены темпами производства российского оборонно-промышленного комплекса. В этом в интервью аналитическому Фонду Карнеги* признался замгоссекретаря Штатов Курт Кэмпбелл.

«На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооружённых сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», — сказал чиновник.

Кэмпбелл добавил, что степень милитаризации РФ и её возможность оперативно восполнять запасы военной техники и боеприпасов всерьёз тревожат Запад.

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Ранее в Госдепе дали оценку «плану победы» Владимира Зеленского. По словам официального представителя Вашингтона Мэттью Миллера, стратегия включает участие третьих стран. В детали чиновник вдаваться не встал, оставив подробности на совесть Киева.

* Организация включена в перечень иностранных агентов Минюста России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Юрий Лысенко
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