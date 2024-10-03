Госдеп указал на просчёт Зеленского в его «плане победы»
Госдеп США: Предложенный Зеленским план победы включает действия третьих стран
Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским «план победы» предполагает участие третьих стран. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — заявил Миллер.
Однако детали этого плана представитель Госдепа раскрывать не стал. По словам Миллера, подробности должна предоставить сам Киев.
Напомним, Зеленский на прошлой неделе был в США, где представил свой «план победы». В документе содержатся запросы на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь РФ. Переговоров с Россией данный план не предусматривает. В частности, из-за последнего он продолжает подвергаться критике.
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