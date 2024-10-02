Эксперт считает, что Зеленский был не в состоянии сам составить «план Зеленского»

В новом выпуске шоу «Дайте сказать!» журналист-международник и эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума прокомментировал так называемый план Зеленского. По его мнению, нелегитимный президент Украины не является тем человеком, который может самостоятельно составить список предложений по завершению конфликта.

Журналист-международник и эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума о «плане Зеленского». Видео © VK.com / «Дайте сказать!»

«Я не считаю Зеленского президентом. Я не считаю Зеленского суверенной фигурой, которая может даже составить список пожеланий самостоятельно. Я не считаю, что сегодняшняя ситуация вообще подходит для переговорного процесса. Их курская авантюра, на мой взгляд, перечеркнула любые попытки кого бы то ни было начать диалог», — отметил журналист.

При этом, по его словам, на Западе есть политики, которые понимают катастрофичность ситуации для их экономик и хотели бы подготовить почву для переговоров. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что диалог не может состояться. По мнению Джумы, только победив, Россия может добиться проведения переговоров.

«Мы должны поставить всех в такое положение, в котором единственным решением будет пойти на условия России. Сделать так, чтобы им (ВСУ) было нечем и некем воевать, сделать так, чтобы они даже помыслить не могли о втором Курске, чтобы у них даже сил и возможностей таких не было, чтобы никакое западное оружие не возымело эффекта, чтобы на Западе понимали, что дальнейшие вливания бессмысленны», — добавил он.