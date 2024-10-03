Жительница Екатеринбурга до смерти накормила бездомного мужчину
В Екатеринбурге 2 октября мужчина скончался после приёма пищи. Его якобы накормила женщина, отблагодарив за помощь. Об этом URA.ru сообщил источник в экстренных службах.
«Инцидент произошёл вчера в Ленинском районе. На место происшествия выезжали спецслужбы. По предварительным данным, женщина накормила мужчину, отблагодарив за оказанную помощь, а спустя время он скончался. Погибший, возможно, был бездомным», — сказал собеседник агентства.
Другой источник отметил, что бригаду врачей вызвали в 20:20, а через 15 минут был повторный звонок, в котором девушка сказала, что нашла труп и поторопила бригаду скорой. Жители дома, где всё произошло, отказались комментировать ситуацию. В свердловском СКР детали дела не раскрыли.
Ранее Life.ru рассказывал, что муж забил жену обухом топора в ростовском Новочеркасске. Она жаловалась, что любимый перестал радовать её цветами. Женщина с помощью фото намекнула возлюбленному, что ему нужно уделять больше внимания второй половинке. Однако экс-уголовник заподозрил её в измене и напал с топором.
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