Отец 14 детей из Татарстана погиб на СВО
Елабуга 24: Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в зоне СВО
Авраам Мэлех из Елабуги в Татарстане, являющийся отцом 14 детей, погиб на СВО. Прощание с героем состоялось в городе накануне, сообщил телеканал «Елабуга 24».
По данным телеканала, у 44-летнего мужчины осталась жена и 14 детей, 11 из которых ещё не достигли совершеннолетнего возраста. Житель Татарстана отправился на фронт в июле, подписав контракт с Минобороны РФ.
Ранее солдат ВС РФ с позывным Дед погиб смертью храбрых, накрыв от обстрела своим телом троих боевых товарищей. Теперь его мать, которая даже не знала о том, что сын ушёл на СВО, хочет встретиться со спасёнными им солдатами, чтобы выяснить, какими были последние минуты жизни Андрея.
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