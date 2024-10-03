Отец 14 детей из Татарстана погиб на СВО

Авраам Мэлех из Елабуги в Татарстане, являющийся отцом 14 детей, погиб на СВО. Прощание с героем состоялось в городе накануне, сообщил телеканал «Елабуга 24».

По данным телеканала, у 44-летнего мужчины осталась жена и 14 детей, 11 из которых ещё не достигли совершеннолетнего возраста. Житель Татарстана отправился на фронт в июле, подписав контракт с Минобороны РФ.