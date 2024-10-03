Пранкер Вован опроверг старый фейк о розыгрыше Галкина* 3 октября, 12:26 Владимир Кузнецов. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) назвал фейком информацию о том, что Максим Галкин* якобы отправил деньги на поддержку армии Израиля после того, как ему позвонили Вован и Лексус. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Эти фейки были ещё год назад. Вся информация только в наших социальных сетях», — подчеркнул Кузнецов и призвал не верить слухам.

Резонанс начался после рекламного поста украинского блогера Анатолия Шария, в котором он рекламирует некий телеграм-канал с пранками, в одном из которых якобы был звонок Галкину* от «израильского журналиста». По словам Шария, юморист на словах поддержал «все действия Израиля» и якобы отправил в качестве помощи 3 миллиона рублей.

Ранее экс-директор ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Запад должен позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, чтобы жители Москвы и Петербурга не чувствовали себя в безопасности.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми