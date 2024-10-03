57-летнего эксгибициониста, которого заигнорили сотрудницы Wildberries, отправили в психушку
МВД: Эксгибициониста из Wildberries во Владивостоке отправили на лечение
Мужчина, который регулярно наведывался в один из пунктов выдачи заказов Wildberries во Владивостоке голышом, будет лечиться в специализированном заведении. Об этом сообщили в приморской полиции.
«Установлена личность нарушителя. Им оказался 57-летний житель Владивостока. Мужчина передан в специализированное заведение для прохождения лечения», — сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Напомним, пожилой мужчина периодически «кошмарил» Wildberries во Владивостоке. Он регулярно приходил туда в кепке, маске, очках и обуви. Другие детали одежды он игнорировал. Эксгибиционист настолько часто посещал ПВЗ, что сотрудницы просто перестали обращать внимание на неадеквата.
Telegram / Amur Mash