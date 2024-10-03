57-летнего эксгибициониста, которого заигнорили сотрудницы Wildberries, отправили в психушку

Мужчина, который регулярно наведывался в один из пунктов выдачи заказов Wildberries во Владивостоке голышом, будет лечиться в специализированном заведении. Об этом сообщили в приморской полиции.

«Установлена личность нарушителя. Им оказался 57-летний житель Владивостока. Мужчина передан в специализированное заведение для прохождения лечения», — сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.