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3 октября, 15:07

57-летнего эксгибициониста, которого заигнорили сотрудницы Wildberries, отправили в психушку

МВД: Эксгибициониста из Wildberries во Владивостоке отправили на лечение

Мужчина, который регулярно наведывался в один из пунктов выдачи заказов Wildberries во Владивостоке голышом, будет лечиться в специализированном заведении. Об этом сообщили в приморской полиции.

«Установлена личность нарушителя. Им оказался 57-летний житель Владивостока. Мужчина передан в специализированное заведение для прохождения лечения», — сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

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Напомним, пожилой мужчина периодически «кошмарил» Wildberries во Владивостоке. Он регулярно приходил туда в кепке, маске, очках и обуви. Другие детали одежды он игнорировал. Эксгибиционист настолько часто посещал ПВЗ, что сотрудницы просто перестали обращать внимание на неадеквата.

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Telegram / Amur Mash

Александра Мышляева
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