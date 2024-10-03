Эти 4 знака зодиака без зазрений совести продадут душу и вас за карьеру

Астролог Жанна Асеева перечислила знаки зодиака, которые серьёзнее других относятся к построению своей карьеры. Самыми отчаянными карьеристами считаются Козероги. Они просто не представляют свою жизнь без реализации и работы и могут даже отодвинуть семью и любовь на второй план.

В свою очередь для Дев важна не столько карьера, сколько занятость. Без дел представители этого знака зодиака просто зачахнут. На Дев можно спокойно положиться, ведь свою работу они перепроверяют по десять раз. Также сидеть дома сложа руки не смогут и Львы. Они стремятся к власти и часто строят масштабные планы в работе.

«И ещё я бы выделила представителей знака Весы. Они самые лучшие коммуникаторы и отлично справляются с построением своей карьеры», — добавила астролог в беседе с «Москвой 24».

Весы с лёгкостью находят общий язык с людьми с самого детства, это помогает им качественно выстраивать коммуникации с начальством и двигаться вверх по карьерной лестнице во взрослом возрасте.