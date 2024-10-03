Режиму Зеленского скоро придёт конец, бывший юморист прославится как главнокомандующий, на которого не хочет работать его же народ. Об этом сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru, комментируя послание ВСУ на невзведённых минах с просьбой простить их.

«Думаю, Зеленского можно поздравить. Он имеет все шансы войти в историю как правитель, собравший все возможные признаки собственной нелигитимности. А заодно и как главнокомандующий, которому не желает подчиняться рекордный процент собственного населения», — отметил Хамитов.

По словам депутата, украинская верхушка подаёт конфликт с Россией как якобы отстаивание независимости страны и в такой ситуации мир должен видеть небывалое сплочение нации. Вместо этого можно наблюдать огромное количество людей, сбежавших от мобилизации и не желающих вставать под ружьё за амбиции своего «карикатурного недофюрера», отметил политик. Он добавил, что теперь к ним негласно присоединяются ещё и те, кого киевскому режиму всё-таки удалось загнать на поле боя.

Эти записки — верный признак того, что режим Зеленского обречён. Если солдаты начинают передавать армии другого государства такие послания, это значит, что они сами прекрасно осознают, что стали заложниками преступников. И уж точно не хотят сражаться с теми, кто пришёл, чтобы указать бандитам их законное место — в камерах для пожизненно заключённых. Депутат ГД Амир Хамитов

По его словам, нет ничего унизительнее для военачальника, подчинённые которого тайком просят прощения у тех, против кого он их натравливает. Депутат предположил, что украинская армия начнёт просить у нас помощи в её освобождении.