«Осознают, что стали заложниками»: В ГД раскрыли смысл записок бойцов ВСУ с извинениями для русских
Депутат Хамитов: Записки ВСУ — верный признак того, что режим Зеленского обречён
Режиму Зеленского скоро придёт конец, бывший юморист прославится как главнокомандующий, на которого не хочет работать его же народ. Об этом сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru, комментируя послание ВСУ на невзведённых минах с просьбой простить их.
«Думаю, Зеленского можно поздравить. Он имеет все шансы войти в историю как правитель, собравший все возможные признаки собственной нелигитимности. А заодно и как главнокомандующий, которому не желает подчиняться рекордный процент собственного населения», — отметил Хамитов.
По словам депутата, украинская верхушка подаёт конфликт с Россией как якобы отстаивание независимости страны и в такой ситуации мир должен видеть небывалое сплочение нации. Вместо этого можно наблюдать огромное количество людей, сбежавших от мобилизации и не желающих вставать под ружьё за амбиции своего «карикатурного недофюрера», отметил политик. Он добавил, что теперь к ним негласно присоединяются ещё и те, кого киевскому режиму всё-таки удалось загнать на поле боя.
Эти записки — верный признак того, что режим Зеленского обречён. Если солдаты начинают передавать армии другого государства такие послания, это значит, что они сами прекрасно осознают, что стали заложниками преступников. И уж точно не хотят сражаться с теми, кто пришёл, чтобы указать бандитам их законное место — в камерах для пожизненно заключённых.
Депутат ГД Амир Хамитов
По его словам, нет ничего унизительнее для военачальника, подчинённые которого тайком просят прощения у тех, против кого он их натравливает. Депутат предположил, что украинская армия начнёт просить у нас помощи в её освобождении.
Ранее Life.ru сообщал, что российские сапёры обнаружили невзведённые мины при разминировании местности за украинскими военными на одном из направлений спецоперации. Взрыватели боеприпасов были с предохранительной чекой, а под ними содержалась записка с извинениями. На ней было написано буквально два слова: «Русские, простите».
Telegram / Генеральный штаб ЗСУ