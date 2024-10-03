СБУ насолила разработчику дрона «Ланцет» за поставку ВС России 5 тысяч «убийц танков»

Служба безопасности Украины заочно обвинила в «пособничестве агрессии» главного конструктора российской компании Zala Aero Group Александра Захарова. Предприятие выпускает и поставляет ВС РФ беспилотник «Ланцет», который за время СВО получил известность как «убийца западных танков и HIMARS». О предъявленном обвинении сообщается в телеграм-канале СБУ.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на Александра Захарова — владельца и главного конструктора российской компании Zala Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы», — говорится в тексте.

По мнению украинской спецслужбы, под руководством Захарова завод изготовил более 5 тысяч дронов с начала СВО. В СБУ также признали, что «Ланцеты» наносят максимальный ущерб украинской армии и технике, отличаясь точностью попадания и ударной силой.