СБУ насолила разработчику дрона «Ланцет» за поставку ВС России 5 тысяч «убийц танков»
СБУ заочно предъявило обвинение конструктору российского дрона «Ланцет» Захарову
Дрон российского производства. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Служба безопасности Украины заочно обвинила в «пособничестве агрессии» главного конструктора российской компании Zala Aero Group Александра Захарова. Предприятие выпускает и поставляет ВС РФ беспилотник «Ланцет», который за время СВО получил известность как «убийца западных танков и HIMARS». О предъявленном обвинении сообщается в телеграм-канале СБУ.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на Александра Захарова — владельца и главного конструктора российской компании Zala Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы», — говорится в тексте.
По мнению украинской спецслужбы, под руководством Захарова завод изготовил более 5 тысяч дронов с начала СВО. В СБУ также признали, что «Ланцеты» наносят максимальный ущерб украинской армии и технике, отличаясь точностью попадания и ударной силой.
Напомним, российские «Ланцеты» стали смертельной угрозой для ВСУ. Дроны прицельно бьют как по технике, так и уничтожают личный состав противника. А кадры, подтверждающие успешную работу «Ланцетов», неоднократно публиковало Минобороны РФ. Так, в конце сентября ведомство показало, как боеприпас беспилотника уничтожил замаскированную позицию гаубицы Д-30 ВСУ в Курской области.